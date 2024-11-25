Артета сообщил о возвращении игрока «Арсенала» после травмы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что Киран Тирни готов вернуться на поле.

Из-за травмы левый защитник ещё не принимал участия в матчах текущего сезона, однако его появление на поле, по словам рулевого «канониров», уже не за горами.

«Тирни вернулся и готов играть. Для нас это отличная новость», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Артеты.

Киран Тирни выступает за «Арсенал» с 2019 года. Прошлый сезон шотландец провёл в «Реал Сосьедаде» на правах аренды.

Во вторник лондонский гранд сыграет в Португалии против лиссабонского «Спортинга». Встреча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов стартует в 23:00 по московскому времени.