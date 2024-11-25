Центральный защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

38-летний футболист по-прежнему доступен в качестве свободного агента. Согласно данным Fichajes, на который ссылается Transfer News Live, на испанского ветерана нацелился «Ньюкасл». «Сороки» готовы предложить экс-капитану мадридского «Реала» контракт на полтора года, по условиям которого игрок заработает в сумме около 10 млн евро. Английский коллектив нуждается в срочном усилении обороны в связи с кризисом травм.

До конца прошлого сезона Серхио Рамос выступал за «Севилью», а ранее представлял цвета «ПСЖ».