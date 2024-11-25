«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего в Бундеслиге

Форвард леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» занимаются поиском нового нападающего, и 23-летний футболист «фармацевтов» – один из кандидатов, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. В «Байере» не планируют расставаться с нигерийцем по ходу сезона, поэтому, вероятно, английскому гранду придётся подождать до лета.

Стоимость ныне травмированного Виктора Бонифасе оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. В нынешней кампании игрок записал на свой счёт восемь забитых мячей и одну результативную передачу в 15 матчах за команду Хаби Алонсо во всех турнирах.