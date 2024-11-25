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Салах может покинуть «Ливерпуль» – названа причина

25 Ноября 2024 • 21:51 Комментировать

Накануне форвард Мохамед Салах заявил, что он скорее покинет «Ливерпуль», чем продлит контракт. По словам футболиста, он до сих пор не получил предложения по новому трудовому договору.

Как стало известно TBR Football, Салах до сих пор не получил официального предложения от «Ливерпуля» по той причине, что позиции сторон по условиям далеки друг от друга. Египтянин хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. Руководители «красных» обеспокоены таким сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха – летом игроку исполнится 33 года.

В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях. Если найти решение не удастся, Салах уйдёт из «Ливерпуля» свободным агентом по завершению сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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