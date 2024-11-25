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«Челси» поборется с «Арсеналом» за форварда с ценником выше 130 млн евро слухи

25 Ноября 2024 • 21:23 Комментировать

«Арсенал» давно следит за нападающим Александром Исаком из «Ньюкасла». Появлялась информация о желании «канониров» подписать Исака уже в зимнее трансферное окно. Между тем, портал TodoFichajes сообщает о том, что видеть шведа в своих рядах хочет и «Челси». «Пенсионеры» готовы составить конкуренцию «канонирам» в борьбе за игрока.

В то же время отмечается, что «Ньюкасл» хочет заработать на трансфере Исака как минимум 115 миллионов фунтов. В переводе на евро получается сумма в районе 138 миллионов.

В сезоне 2024/2025 Александр Исак провёл 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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