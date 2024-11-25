«Манчестер Сити» может заплатить почти 80 млн евро за украинца

«Манчестер Сити» работает над усилением своего состава. Чемпионы Англии последних лет нацелились на Илью Забарного из «Борнмута», который в последние годы добился существенного прогресса в Англии.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, потенциальный трансфер Забарного в «Манчестер Сити» будет дорогим. «Борнмут» готов продать 22-летнего украинского защитника за 65 миллионов фунтов (около 78 миллионов евро).

В «Борнмут» Илья Забарный перебрался в конце января 2023 года после трансфера из киевского «Динамо». В 59 матчах за «вишен» украинский защитник смог забить один гол.