Агуэро рассказал, какой трансфер ожидает от «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о ситуации команды. По словам аргентинца, он ожидает подписания нового полузащитника после потери Родри.

«Трвма Родри оказала сильное влияние. Учитывая, то он может пропустить всю оставшуюся часть сезона, я могу себе представить, что Пеп захочет подписать полузащитника. Я бы ожидал какого-то игрока топового уровня», - сказал Агуэро Stake.

«Когда такие ключевые игроки, как Родри, вылетают, это сильно сказывается. Де Брёйне восстановился, но ему ещё нужно набрать ритм», - добавил аргентинец.

«Манчестер Сити», как известно, проиграл пять последних матчей во всех турнирах.