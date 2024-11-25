Певец и акционер «Ипсвича» извинился перед тренером «Манчестер Юнайтед» Аморимом

Известный певец и акционер «Ипсвича» Эд Ширан ворвался в эфир, когда главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим давал интервью после воскресной ничьей с «Ипсвичем». Теперь Ширан принёс изменения за эту ситуацию.

«Извините, если я вчера обидел Аморима. На самом деле я не понял, что он даёт интервью. Я подошёл, чтобы поприветствовать Джейми Реднаппа. Конечно, я чувствую себя немного обалдевшим, но жизнь продолжаешься. Была отличная игра, поздравляю всех», - написал Ширан в социальных сетях.

Напомним, что «Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед» сыграли со счётом 1:1. Для Аморима это была дебютная игра у руля «красных дьяволов».