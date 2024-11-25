Гвардиола высказался о Слоте

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Фейеноорда». Ранее эту команду тренировал Арне Слот, который в настоящий момент возглавляет «Ливерпуль». Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём конкуренте по Премьер-лиге.

«Слот очень хорошо выступал в «Фейеноорде». Сегодняшние результаты «Ливерпуля» подтверждают, он доказал своё мастерство», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Фейеноорд» стартует 26 ноября в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.