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Де Брёйне рассказал об атмосфере в раздевалке после пяти поражений кряду

25 Ноября 2024 • 18:42 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне дал комментарий по поводу настроения в раздевалке команды после пяти подряд поражений во всех соревнованиях.

«Я бы не сказал, что в раздевалке было мрачно, но там было немного хаотично. С «Тоттенхэмом» мы сыграли более нормально. Я не думаю, что счёт 0:4 отражает ход игры. Я не увидел особых изменений в раздевалке, но все расстроены после двух поражений. Нам нужно двигаться дальше», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Во вторник, 26 ноября, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч пятого тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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