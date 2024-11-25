Тренер «ПСЖ» хочет заполучить форварда «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике недоволен вариантами в атакующей линии своей команды. Учитывая этот факт, испанский специалист хочет в январе заполучить нового нападающего. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, Энрике хочет видеть в команде Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что Маркус Рэшфорд уже давно находится на радаре «ПСЖ». Летом представители клуба Лиги 1 контактировали с представителями Рэшфорда. Очевидно, в обозримом будущем могут произойти новые контакты.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Рэшфорда в 60 миллионов евро.