Де Брёйне дал ответ по своему будущему

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт бельгийца рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

«Ожидаю ли я переговоров о продлении контракта? Честно говоря, я не знаю. В начале сезона я знал, что переговоры состоятся, но потом случалась та травма. Ожидалось, что я восстановлюсь за пару дней, но это заняло восемь-девять недель. И я отложил всё это в сторону.

Я не слишком переживаю. Я в порядке. Я счастлив и просто хочу играть в футбол, а будущее – посмотрим. Я могу только отвечать, что ничего сейчас не знаю. Летом мы общались, но после травмы я не был в настроении обсуждать. Мне нужно вернуться на поле и снова стать самим собой. Я не переживаю, нет никакой спешки.

Изменит ли что-то продление контракта Гвардиолы? Это может помочь. Может быть, мне было бы полезно поговорить с Пепом о моём будущем», - сказал де Брёйне на пресс-конференци.