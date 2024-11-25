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Салаху осталось всего восемь голов АПЛ для того, чтобы сравняться с Анри

25 Ноября 2024 • 17:55 Комментировать

Египетскому форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху осталось забить всего восемь голов соперникам до того, чтоб сравняться по числу забитых мячей с легендой «Арсенала» Тьерри Анри.

Как обращает внимание «Английский акцент», у Салаха сейчас 167 забитых голов в АПЛ в карьере и 75 ассистов. У Анри – 175 голов и 74 ассиста.

Вот только есть одно но – Анри забил свои 175 голов в 258 матчах, Салах же на данный момент провёл уже 275 матчей Премьер-лиги.

«Ливерпуль» - лидер турнирной таблицы АПЛ по итогу 12 туров, 31 набранный балл у мерсисайдцев.

Ранее был назван клуб, куда Салах может уйти из «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьерри Анри Мохамед Салах ещё теги
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