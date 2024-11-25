Гвардиола высказался о пяти подряд поражениях «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о плохой форме – команда проиграла пять подряд матчей во всех турнирах.

«Я учусь на этих ситуациях, будьте спокойны. Иногда я кричу, а утром пью кофе и говорю себе: «Почему я кричу? Нужно быть спокойным». Это вполне нормально после игры.

В начале сезона мы были первыми, но сейчас мы всё ещё идём вторыми. Дело не в результатах, а в игре. В начале сезона мы играли действительно хорошо, за исключением игры с «Борнмутом». Вы можете справиться с потерей одного или двух игроков, но не с потерей четырёх или пяти игроков на ключевых позициях. Возможно, не пять поражений подряд, но это должно было случиться», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.