Гвардиола высказался о будущем де Брёйне в «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на тему будущего полузащитника Кевина де Брёйне. Действующий контракт 33-летнего игрока с «горожанами» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Будущее де Брёйне? Я не знаю. Это зависит от самого Кевина. Он решит, уйдёт ли в следующем году или останется. Как в своё время Давид Сильва, он сам решит, когда лучше уйти для него и для команды. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он не сможет играть каждые три дня.

Мы не остаёмся в «Манчестер Сити», потому что когда-то сделали что-то особенное. Мы остаёмся, потому что продолжаем побеждать. Только это может удержать нас здесь», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.