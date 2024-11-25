Гвардиола: Холанн не виноват

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не связывает результаты команды с низкой результативностью форварда Эрлинга Холанна.

Как известно, «Манчестер Сити» проиграл пять последних матчей во всех соревнованиях. Это первый случай в тренерской карьере Гвардиолы с серией из пяти поражений.

«Причина не в Эрлинге. Нам повезло, что у нас есть Эрлинг. Однажды он забьёт два или три гола в одном матче, как делал это с тех пор, как приехал. Назовите мне команду, где Холанн мог бы играть, и которая не зависела бы от его голов. Сборная Норвегии зависит от него», - слова Гвардиолы приводит журналист Саймон Стоун.

Во вторник, 26 ноября, «Манчестер Сити» сыграет против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.