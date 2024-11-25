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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа самая результативная команда АПЛ после 12 туров: это не «Ливерпуль»

25 Ноября 2024 • 17:26 Комментировать
Манчестер Сити
0:4
Тоттенхэм

Подходит к концу 12-й тур Английской премьер-лиги. По его итогам самой результативной командой чемпионата является «Тоттенхэм».

В 12 встречах подопечные Анге Постекоглу смогли забить уже 27 мячей, что является лучшим показателем АПЛ. Любопытно, что при этом «шпоры» располагаются только на шестой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 19 очков.

Второй командой АПЛ по результативности является лидирующий «Ливерпуль». Мерсисайдцы поразили ворота соперников 24 раза. Тройку по этому показателю замыкает «Челси» (23).

Следующий тур чемпионата Англии стартует уже в пятницу, 29 ноября.

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