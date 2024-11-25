«Ливерпуль» обратился к Хаби Алонсо

«Ливерпуль» опубликовал в социальных сетях обращение к бывшему футболисту команды – к Хаби Алонсо. В нём мерсисайдский клуб показал давнюю фотографию испанца с надписью «С Днём рождения». Также «красные» добавили к фото подпись:

«Чемпион Европы и волшебник в полузащите. Хорошего дня, Хаби Алонсо».

За «Ливерпуль» Хаби Алонсо выступал в 2004-2009 годах. За тот период полузащитник провёл в разных турнирах 210 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 18 голов и 19 голевых передач на партнёров.

В настоящий момент Алонсо занимает должность главного тренера в леверкузенском «Байере».