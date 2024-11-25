Форвард «Челси» думает о смене клуба

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку задумался о своём будущем. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic. У Нкунку есть основания для того, чтобы хотеть смены обстановки. В нынешнем чемпионате Англии форвард только один раз – ещё в августе – попадал в стартовый состав. Если взять три последних матча Премьер-лиги, то в них Нкунку провёл на поле только 11 минут (0+2+9).

Основным центральным нападающим «Челси» на сегодняшний день является Николас Джексон. Стоит сказать, что 27-летний Кристофер Нкунку оценивается экспертами авторитетного портала Transfermarkt в 65 миллионов евро.