Хавбек «Реала» Гюлер интересен четырём клубам – известны все названия

«Реал» может отпустить в аренду полузащитника Арду Гюлера, чтобы обеспечить ему регулярную игровую практику. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, за 19-летнего футболиста будут бороться четыре клуба. В этот список входят «Астон Вилла», «Милан», «Ювентус» и «Арсенал».

В сезоне 2024/2025 Арда Гюлер поучаствовал в 13 официальных матчах «Реала». В них турецкий полузащитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

Ранее слухи связывали Гюлера и с другими европейскими клубами, в частности с «Наполи». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.