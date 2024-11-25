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Назван клуб, куда Салах может уйти из «Ливерпуля»

25 Ноября 2024 • 15:53 Комментировать

Нападающий Мохамед Салах накануне сделал громкое заявление по своему будущему. По словам египтянина, он до сих пор не получил предложение от «Ливерпуля» по новому контракту, поэтому вероятность его летнего ухода выше, чем вероятность продления прописки на «Энфилде».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса, следующим клубом Салаха может стать «Аль-Хиляль». Саудовцы якобы хотят успеть подписать Салаха до летнего клубного чемпионата мира в США.

Мохамед Салах следующим летом отпразднует свой 33-й день рождения. За «Ливерпуль» форвард выступает с сезона 2017/2018.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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