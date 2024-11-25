Агуэро – об отрыве «Ливерпуля»: «Мы отставали от «Манчестер Юнайтед» на восемь очков, но в итоге выиграли АПЛ»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о ситуации в верхней части турнирной таблицы Английской премьер-лиги. Как известно, первый «Ливерпуль» опережает второй «Манчестер Сити» на восемь очков.

«Эксперты любят оценивать исход гонки, и мой ответ всегда один и тот же: она не закончена, пока не закончена. Текущее преимущество в очках может нивелироваться к концу сезона. Мы часто такое видели. В сезоне 2011/2012 мы отставали от «Манчестер Юнайтед» на восемь очков, но в итоге выиграли трофей АПЛ. Нельзя делать громкие выводы, когда впереди ещё долгая турнирная дистанция», - сказал Агуэро Stake.

В воскресенье, 1 декабря, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проведут в Премьер-лиге очный матч.