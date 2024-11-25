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Стало известно, что Аморим заставил сделать игроков «Манчестер Юнайтед» после ничьей

25 Ноября 2024 • 15:27 Комментировать
Ипсвич
1:1
Манчестер Юнайтед

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в гостях у «Ипсвича» - 1:1. Для Рубена Аморима эта игра была дебютной на тренерском мостике «красных дьяволов». Манкунианцы забили уже на второй минуте, но ещё в первом тайме пропустили, и счёт больше не менялся.

Как сообщает Daily Mail, после финального свистка Аморим заставил футболистов «Манчестер Юнайтед» подойти к болельщикам и поаплодировать им за поддержку.

В социальных сетях фанаты «красных дьяволов» похвалили Аморима за этот шаг, а также отметили, что футболистам следовало подойти к гостевой трибуне и без указания от главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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