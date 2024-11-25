Рой Кин: «Для «Манчестер Сити» всё закончится, если проиграют «Ливерпулю»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказал мнение о предстоящем поединке между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в следующем туре Премьер-лиги.
«Сити» отстает уже на восемь баллов. Они, наверное, не могут поверить в это. «Ливерпуль» прекрасно играет и может стать чемпионом. Для «горожан» все закончится, если они проиграют на «Энфилде», - приводит слова ирландца Sky Sports.
Матч «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Энфилд» в воскресенье, 1 декабря. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед матчем хозяева занимают первое место, а гости – второе.
Бан пользователя