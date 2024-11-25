Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин: «Для «Манчестер Сити» всё закончится, если проиграют «Ливерпулю»

25 Ноября 2024 • 14:30 Комментировать (1)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказал мнение о предстоящем поединке между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в следующем туре Премьер-лиги.

«Сити» отстает уже на восемь баллов. Они, наверное, не могут поверить в это. «Ливерпуль» прекрасно играет и может стать чемпионом. Для «горожан» все закончится, если они проиграют на «Энфилде», - приводит слова ирландца Sky Sports.

Матч «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Энфилд» в воскресенье, 1 декабря. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед матчем хозяева занимают первое место, а гости – второе.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Рой Кин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
InterSan
25 Ноября 2024 в 14:46
Точно нет. Точно не закончится. У Ливерпуля вполне себе может начаться такой же период весной. И тяжелый график с учетом ЛЧ и кубков и травмы игроков.
Ответить
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Фанаты из Англии стали обращаться к Путину после его заявления Месси: «Я принадлежу Барселоне»
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.11.24 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.10 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Ноября
14:30 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Для «Манчестер Сити» всё закончится, если проиграют «Ливерпулю» 1
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры с Салахом
13:23 · Англия. Премьер-лига
Салах «Больше шансов, что я уйду из «Ливерпуля»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин оценил уровень «Манчестер Юнайтед»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может потратить 70 млн евро на полузащитника «Милана»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Мы будем много страдать» 2
08:01 · Англия. Премьер-лига
Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет 1
07:33 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд сравнялся с Торресом и Азаром по голам в АПЛ
07:22 · Англия. Премьер-лига
Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка
07:13 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски рассказал, как «Манчестер Сити» облегчил задачу «Тоттенхэму»
06:52 · Англия. Премьер-лига
В «Айнтрахте» высказались о возможном переходе Мармуша в «Ливерпуль»
06:45 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Челси» Поттер может вернуться в АПЛ
06:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов заплатить 150 млн евро за двух игроков «Барселоны» 2 слухи
06:18 · Англия. Премьер-лига
Аморим повторил достижение Мойеса
06:08 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» приняла решение по Эдерсону, который интересен английским грандам
06:01 · Англия. Премьер-лига
Аморим рассказал, почему поставил Мазрауи в центр защиты
05:27 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определились с главной трансферной целью
01:51 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Приход Аморима не сделает посредственных игроков отличными»
01:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн – второй претендент на следующий «Золотой мяч», Ямаль – третий 1
00:44 · Англия. Премьер-лига
Аморим назвал одну из главных игровых проблем «Манчестер Юнайтед»
00:16 · Англия. Премьер-лига
Аморим расхвалил игрока «Манчестер Юнайтед»
24 Ноября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Онана – о «Манчестер Юнайтед»: «Лучшие дни впереди»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с ван Нистелроем слухи
23:23 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «На этой неделе я общался со СМИ больше, чем за четыре года в «Спортинге»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Аморим оценил атмосферу АПЛ после дебютного матча
Все новости