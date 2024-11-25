«Ливерпуль» начал переговоры с Салахом

Боссы «Ливерпуля» попытаются сохранить в команде египетского форварда Мохамеда Салаха. Как сообщил в соцсетях инсайдер Бен Джейкобс, мерсисайдцы начали переговоры с представителем игрока о новом контракте.

Напомним, что срок действующего контракта Мохамеда с «красными» истекает летом следующего года. Салах заявлял, что пока не получал предложения от клуба о пролонгации сотрудничества.

32-летний нападающий сыграл в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 12 поединков. Египтянин записал себе в актив десять забитых мячей (три – с пенальти) и шесть голевых передач.