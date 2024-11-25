Салах «Больше шансов, что я уйду из «Ливерпуля»

Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий о трудовом соглашении с мерсисайдским грандом. Срок действующего контракта между египтянином и «красными» истекает летом следующего года.
«Скоро начнется декабрь, но я еще не получил предложения о новом контракте. Пока больше шансов на то, что я уйду, чем останусь в «Ливерпуле». Сейчас ситуация не зависит от меня. Клуб определит будущее. Нужно подождать и посмотреть, что будет», - передает слова египтянина The Athletic.
Мохамед защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2017 года. В текущем сезоне АПЛ форвард провел 12 матчей, забил десять голов и отдал шесть ассистов.
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