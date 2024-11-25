Рой Кин оценил уровень «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан и хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об уровне «красных дьяволов» в настоящий момент.

«Сейчас «МЮ» - середняк АПЛ. Многие команды лучше манкунианцев. Впереди у «красных дьяволов» долгий путь. Нового главного тренера ждет серьезная работа. Надеюсь, что они со всем разберутся», - передает слова ирландского специалиста Daily Mail.

В настоящий момент пост рулевого «красных дьяволов» занимает португалец Рубен Аморим. В рамках 12-го тура Премьер-лиги манкунианцы на выезде сыграли вничью с «Ипсвичем» - 1:1. После этого матча «Манчестер Юнайтед» набрал 16 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.