«Арсенал» может потратить 70 млн евро на полузащитника «Милана»

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс может сменить итальянскую Серию А на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в подписании 26-летнего нидерландского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Россонери» могут запросить за игрока порядка 70 миллионов евро, которые руководство «канониров» готово выплатить.

Тиджани связан контрактом с миланским грандом до конца июня 2028 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рейндерс провел 11 поединков. Полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.