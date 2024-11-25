Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Мы будем много страдать»

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что «красные дьяволы» будут переживать не самые лучшие времена в ближайшем будущем.
«Мы будем меняться, впереди еще много матчей. Будем много страдать и стараться одерживать победы, но на это нужно время. «МЮ» нужны победы, однако в этот раз не получилось. Мы и вовсе могли проиграть, если бы не Онана», - передает слова португальского специалиста ESPN.
Напомним, что в рамках 12-го тура чемпионата Англии «красные дьяволы» на выезде расписали мировую со счетом 1:1. После 12 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 16 баллов и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице.
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