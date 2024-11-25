Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Мы будем много страдать»

«Мы будем меняться, впереди еще много матчей. Будем много страдать и стараться одерживать победы, но на это нужно время. «МЮ» нужны победы, однако в этот раз не получилось. Мы и вовсе могли проиграть, если бы не Онана», - передает слова португальского специалиста ESPN.