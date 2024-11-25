Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет

Рубен Аморим стал самым молодым главным тренером «Манчестер Юнайтед» в современной истории.

В воскресенье «красные дьяволы» провели первый матч под руководством португальца, сыграв вничью с «Ипсвичем» (1:1). Как сообщает Opta, Аморим – самый молодой рулевой «Юнайтед» на момент дебютного поединка во главе команды с 1969 года (39 лет и 302 дня). 55 лет назад Уилф Макгиннесс провёл первую игру в должности наставника манкунианцев в возрасте 31 года и 288 дней.

Рубен Аморим заменил в «Манчестер Юнайтед» уволенного Эрика тен Хага. Контракт бывшего тренера лиссабонского «Спортинга» с английским грандом рассчитан до середины 2027 года.