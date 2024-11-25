Рэшфорд сравнялся с Торресом и Азаром по голам в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнялся по количеству забитых голов в Английской премьер-лиге с бывшими звёздами.

Англичанин поразил ворота «Ипсвича» уже на второй минуте дебютного матча Рубена Аморима. Для победы, впрочем, этого не хватило – встреча завершилась со счётом 1:1.

На счету Рэшфорда теперь 85 забитых мячей в 284 поединках высшего английского дивизиона. По сведениям Squawka, форвард «красных дьяволов» настиг по этому показателю знаменитых экс-игроков Фернандо Торреса и Эдена Азара, которые провели 212 и 245 игр соответственно.

Маркус Рэшфорд дебютировал в АПЛ в феврале 2016 года в 18-летнем возрасте.