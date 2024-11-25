Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот продолжает устанавливать рекорды английского футбола.

В воскресенье «красные» одержали десятую победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, одолев на выезде «Саутгемптон» (3:2). Для достижения показателя в десять выигрышей Слоту потребовалось всего 12 матчей – повторение рекорда АПЛ, информирует Opta. Прежде такого результата достигали только Карло Анчелотти и Гус Хиддинк, работавшие в «Челси».

«Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 28 набранными очками, на пять баллов опережая идущий вторым «Манчестер Сити». 1 декабря мерсисайдцы сыграют с главным преследователем в родных стенах.