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Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка

25 Ноября 2024 • 07:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
01.12 19:00

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот продолжает устанавливать рекорды английского футбола.

В воскресенье «красные» одержали десятую победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, одолев на выезде «Саутгемптон» (3:2). Для достижения показателя в десять выигрышей Слоту потребовалось всего 12 матчей – повторение рекорда АПЛ, информирует Opta. Прежде такого результата достигали только Карло Анчелотти и Гус Хиддинк, работавшие в «Челси».

«Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 28 набранными очками, на пять баллов опережая идущий вторым «Манчестер Сити». 1 декабря мерсисайдцы сыграют с главным преследователем в родных стенах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Гус Хиддинк Карло Анчелотти Арне Слот ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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