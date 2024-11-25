Кулушевски рассказал, как «Манчестер Сити» облегчил задачу «Тоттенхэму»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о недавней разгромной победе над «Манчестер Сити» (4:0).

«Шпоры» продлили серию поражений «горожан» до пяти игр, сокрушив их на «Этихаде» в субботнем поединке Премьер-лиги.

«Поскольку «Манчестер Сити» любит подолгу владеть мячом, мы могли отдохнуть, пока защищались. Кроме того, было много свободного пространства – мы получали возможности для обыгрыша один в один, в чём наша команда очень хороша. Я верил в победу «Тоттенхэма», ведь в последние годы мы показывали хорошую игру на «Этихаде», – приводит журналист Энди Хампсон слова Кулушевски, отметившегося одной результативной передачей во встрече с «Сити».