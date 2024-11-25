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В «Айнтрахте» высказались о возможном переходе Мармуша в «Ливерпуль»

25 Ноября 2024 • 06:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
01.12 19:00

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Тиммо Хардунг ответил на вопрос о потенциальной продаже нападающего Омара Мармуша в «Ливерпуль».

Египтянин считается будущим преемником своего звёздного соотечественника Мохамеда Салаха, чей контракт с английским грандом истекает по окончании текущего сезона.

«У нас нет никаких контактов с «Ливерпулем» по Мармушу, никаких переговоров и обсуждений. Я знаю некоторых людей оттуда, но сейчас вообще ничего нет. Мы не обсуждаем трансфер Омара ни с одним из клубов», – приводит Anything Liverpool слова Хардунга.

Омар Мармуш стал автором 11 забитых голов и семи результативных передач в 11 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш Тиммо Хардунг ещё теги

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