В «Айнтрахте» высказались о возможном переходе Мармуша в «Ливерпуль»

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Тиммо Хардунг ответил на вопрос о потенциальной продаже нападающего Омара Мармуша в «Ливерпуль».

Египтянин считается будущим преемником своего звёздного соотечественника Мохамеда Салаха, чей контракт с английским грандом истекает по окончании текущего сезона.

«У нас нет никаких контактов с «Ливерпулем» по Мармушу, никаких переговоров и обсуждений. Я знаю некоторых людей оттуда, но сейчас вообще ничего нет. Мы не обсуждаем трансфер Омара ни с одним из клубов», – приводит Anything Liverpool слова Хардунга.

Омар Мармуш стал автором 11 забитых голов и семи результативных передач в 11 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.