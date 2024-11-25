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Экс-тренер «Челси» Поттер может вернуться в АПЛ

25 Ноября 2024 • 06:45 Комментировать
Брентфорд
...
Лестер
30.11 18:00

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер оказался в числе кандидатов на должность в «Лестере».

В субботу «лисы» уступили в родных стенах «Челси» (1:2), а на следующий день клуб официально объявил об увольнении прежнего наставника Стива Купера. По сообщениям журналиста Грэма Бэйли, возглавить команду может Поттер – его кандидатура рассматривается наряду с некоторыми другими.

Грэм Поттер работал в «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023, после чего был отправлен в отставку. С тех пор англичанин не возвращался к тренерской деятельности.

«Лестер» занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с десятью набранными очками после 12 туров.

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