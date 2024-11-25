Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания защитников «Барселоны» Жюля Кунде и Рональда Араухо.

Об интересе английского клуба к обоим футболистам уже сообщалось в недавнем прошлом. Как информирует Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, в «Челси» полагают, что для покупки двух оборонцев «сине-гранатовых» будет достаточно порядка 150 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жюля Кунде в 55 млн евро, а Рональда Араухо – в 70 млн. Француз отметил 26-летие в ноябре, а ныне травмированному уругвайцу исполнится столько же в марте. Контракты игроков рассчитаны до 2027 и 2026 года соответственно.