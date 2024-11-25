Аморим повторил достижение Мойеса

«Манчестер Юнайтед» не стал затягивать с первым голом в дебютном матче под руководством Рубена Аморима.

Уже на 2-й минуте матча против «Ипсвича» точный удар нанёс Маркус Рэшфорд, открывший счёт. К сожалению для «красных дьяволов», на этом поводы для радости закончились, ведь команда больше не забила и не смогла удержать преимущество (1:1).

По данным Opta, прежде только одному наставнику доводилось отпраздновать первый гол своей команды в дебютном поединке Премьер-лиги в течение стартовых двух минут – речь о Дэвиде Мойесе. Это произошло в марте 2002 года, когда шотландец дебютировал у руля «Эвертона».