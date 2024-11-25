«Аталанта» приняла решение по Эдерсону, который интересен английским грандам

Стала известна позиция «Аталанты» в вопросе продажи полузащитника Эдерсона.

На бразильца претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», также он фигурирует в числе целей «Манчестер Сити». По данным журналиста Николо Скиры, в «Аталанте» твёрдо решили, что не отпустят хавбека в январе. Клуб из Бергамо намерен заработать на продаже 25-летнего футболиста не менее 60 млн евро, но рассмотрит предложения только в летнее трансферное окно.

Эдерсон отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, проведя 18 матчей за коллектив Джан Пьеро Гасперини во всех турнирах нынешней кампании.