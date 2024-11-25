Аморим рассказал, почему поставил Мазрауи в центр защиты

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил решение разместить Нуссаира Мазрауи в центре защиты.

Номинальный правый защитник сыграл в тройке центральных в поединке против «Ипсвича», который стал дебютным для португальского тренера. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«У нас не так много центральных защитников, поэтому приходится адаптировать некоторых игроков. На мой взгляд, Мазрауи выступил очень хорошо. Он очень умён, очень важен для нас. Нуссаир способен действовать на любой позиции, он будет иметь ключевую значимость для команды в будущем», – сказал в интервью BBC Аморим.