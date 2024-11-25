В «Манчестер Сити» определились с главной трансферной целью

«Манчестер Сити» намерен усилить среднюю линию в следующем году.

Команда потерпела пять поражений подряд, чего прежде не происходило ни разу при главном тренере Хосепе Гвардиоле. По сведениям журналиста Джека Гагана, в «Манчестер Сити» считают приоритетной трансферной задачей укрепление полузащиты. Шорт-лист «горожан» возглавляют Мартин Субименди из «Реал Сосьедада» и Эдерсон из «Аталанты», оценённые порталом Transfermarkt в 60 и 40 млн евро соответственно. Обоим футболистам сейчас 25 лет.

«Манчестер Сити» сохранил за собой вторую строчку в таблице Премьер-лиги, однако отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже восемь очков. В следующем туре команды проведут очный матч на «Энфилде».