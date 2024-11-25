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Аморим дебютировал, Мбаппе встряхнулся, Гвардиола приуныл: Какими были туры в топ-5 европейских лигах

25 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать
Манчестер Сити
0:4
Тоттенхэм

«Манчестер Сити» продлил свободное падение, «Барселона» продолжила терять хватку, «Бавария» выиграла в пятом туре Бундеслиги кряду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, как прошли туры в топовой пятёрке европейских национальных чемпионатов

Хет-трики Кейна и Шика

Начнём с Германии. «Бавария» больше часа не могла ничего забить «Аугсбургу», зато дальше наступили полчаса Кейна. Тот реализовал два пенальти, в том числе в добавленное время, плюс ещё раз забил в компенсированное. «Айнтрахт» сохранил отставание от мюнхенцев в шесть очков благодаря точному удару Марио Гётце в ворота «Вердера» на финише первого тайма.

«РБ Лейпциг» потерял очки третий тур подряд – «Хоффенхайм» одержал над ним волевую победу 4:3. «Байер» вспомнил, что значит выигрывать, и задвинул пять мячей «Хайденхайму», от которого пропустил дважды. Шик шиканул хет-триком. «Боруссия» из Дортмунда четырьмя безответными мячами растерзала «Фрайбург». В одиннадцатом туре Бундеслиги хозяева выиграли восемь из девяти матчей, и только «Майнц» не проиграл в гостях – он разгромил «Хольштайн Киль».

Молчание Холанна, дубли Салаха и Мэддисона

Боссы «Манчестер Сити», возможно, усомнились в правильности решения продлить контракт с Гвардиолой. «Небесно-голубые» получили дома 0:4 от «Тоттенхэма» – проиграли пятый раз подряд. Такое с Пепом случается первый раз. Мэддисон покуражился дублем, по голу докидали Порро и Джонсон. У Холанна, естественно, ноль результативных действий, раз у «Сити» ноль забитых мячей.

Гвардиола не скрывает, что «Сити» прекратит борьбу за чемпионство, если проиграет очно 1 декабря «Ливерпулю». Тогда отрыв «красных» от второго места возрастёт до одиннадцати очков – и это в тринадцатом туре. Сама команда Слота в минувшее воскресенье испытала проблемы против главного аутсайдера «Саутгемптона». Дубль Салаха (последний гол – с пенальти) стал решающим – волевой успех мерсисайдцев.

Лондонский «Арсенал» показал признаки выздоровления, выиграв в АПЛ впервые за пять туров. Конкурент «Ноттингем Форест» оказался повержен «канонирами» с крупным счётом. 17-летний Нванери впервые забил в чемпионате Англии, Сака прервал свою засуху, также отличился Парти.

«Челси» выиграл у «Лестера» с разницей в один мяч, за «аристократов» голы провели Николас Джексон и Энцо Фернандес. «Манчестер Юнайтед» в первом матче под началом Рубена Аморима хотя бы не проиграл. Быстрого гола Рэшфорда не хватило «красным дьяволам» для победы над «Ипсвичем», который отыгрался незадолго до перерыва.

«Блауграна» хромает, Вальверде затыкает дыру справа

«Барселона» потеряла очки второй тур кряду – мадридский «Реал» по потерянным баллам отстаёт теперь всего на один балл. Рафинья Диас и Левандовски забили в Виго, всё шло к дежурной победе «сине-гранатовых», но удаление Касадо спутало каталонцам все планы. «Сельта» отыгралась голами на 84-й и 86-й минутах – 2:2. Говорят, Флик нешуточно бушевал в раздевалке. Гави дал обещание, а вдруг оно не сработает?

Мбаппе, забив впервые за шесть официальных матчей, положил начало крупной победе «Реала» над «Леганесом». Игравший правого защитника Вальверде и Беллингем добавили своих голов – 0:3 на «Бутарке». Столичный «Атлетико» с приключениями справился дома с «Алавесом». «Матрасники» быстро пропустили с пенальти, сами отыгрались голом Гризманна с пенальти на 76-й минуте и добились победы мячом Сорлота.

Куча мала в Серии A

«Наполи» локально терял первое место в Серии А, потому что играл в минувшем туре позже конкурентов. Лукаку продавил гол в ворота бывшего клуба – «Рома» минимально повержена на стадионе «Диего Армандо Марадона». Плотность в топ-пять чемпионата Италии сумасшедшая: четыре ближайших преследователя «Наполи» отстают от него на одно очко.

Все они выиграли на выходных. «Аталанта» победила «Парму». Два гола Лукмана были отменены, но в третий раз он забил уже легитимно. У Гасперини не выдержали нервы – наставник бергамасков не избежал удаления. «Фиорентина» побила «Комо» (2:0), «Лацио» – «Болонью» (3:0). Миланский «Интер» как будто сложил эти счета – и уложил «Верону» на лопатки 5:0. На самом деле «нерадзурри» сыграли раньше остальных в туре.

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«Ювентус» и «Милан» отобрали друг у друга по два очка – явили ничью 0:0. Они отстают от первой пятёрки на три и девять баллов соответственно. Локателли такой счёт нравится больше, чем тот, который был у «Ювентуса» против «Интера». Для «старой синьоры» это уже четвёртая безголевая ничья в чемпионате.

Российское трио во Франции

Ещё в пятницу в Лиге 1 сыграли Головин и Сафонов. Первый забил впервые с февраля и помог «Монако» взять верх над «Брестом». Второй сохранил свои ворота неприкосновенными в матче с середняком «Тулузой», которую «ПСЖ» грохнул 3:0. Кузяев впервые за два месяца провёл полный матч за «Гавр». Эта игра длилась слишком долго, а одержанная победа позволила «небесным и тёмно-синим» выскользнуть из зоны вылета.

Кирилл Иванцов

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