Реднапп: «Приход Аморима не сделает посредственных игроков отличными»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп поделился впечатлениями после первого матча «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме.

Манкунианцы не смогли обыграть на выезде «Ипсвич» (1:1). На гол Маркуса Рэшфорда, забитый на 2-й минуте, хозяева поля ответили точным ударом Омари Хатчинсона на 43-й.

«Игроки, которые подводили «Манчестер Юнайтед» на протяжении последнего года или около того, не станут в одночасье отличными игроками только из-за прихода Аморима. Так не бывает. Поэтому нужно набраться терпения и дать ему время. Тренеру предстоит понять, кто будет частью его планов, а кто ему не подходит», – заявил телеэксперт Sky Sports после завершения поединка.