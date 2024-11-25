Холанн – второй претендент на следующий «Золотой мяч», Ямаль – третий

Винисиус Жуниор возглавляет рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» – 2025.

Именно у бразильского форварда мадридского «Реала» наибольшие шансы выиграть индивидуальную награду в следующем году – такие данные приводит Squawka. Второй в списке – Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», а третью строчку делят Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе из «Барселоны» и «Реала» соответственно. Замыкает пятёрку Роберт Левандовски из той же «Барселоны».

В десятке также расположились Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафинья Диас («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Гарри Кейн («Бавария») и Коул Палмер («Челси»).