Аморим назвал одну из главных игровых проблем «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру команды после своего дебютного матча в новой должности.

«Красные дьяволы» стартовали под руководством португальца с ничьей в выездной встрече Премьер-лиги с «Ипсвичем» – 1:1.

«Принятие решений – одна из проблем, на таком уровне игроков не нужно этому учить. Команда делает некоторые вещи в неподходящие моменты – с этим необходимо бороться. Дело не в схеме 3-4-3. Мы должны работать над пониманием игры», – цитирует Сentredevils Аморима, в начале текущего месяца заменившего уволенного Эрика тен Хага.

В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против норвежского «Будё-Глимт» в рамках Лиги Европы.