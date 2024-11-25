Аморим расхвалил игрока «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высоко оценил выступление Амада Диалло в матче против «Ипсвича» (1:1).

Номинальный вингер сыграл на позиции правого латераля в первом матче команды под руководством португальского тренера. Ивуариец отметился результативной передачей на Маркуса Рэшфорда, который открыл счёт на 2-й минуте встречи.

«Амад был очень хорош. Всего за три дня он смог значительно улучшить игру в обороне. Он противостоял левому защитнику «Ипсвича», должен был следовать за ним, и он был так сосредоточен. Отличная работа», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Аморима.