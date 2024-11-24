Онана – о «Манчестер Юнайтед»: «Лучшие дни впереди»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал интервью после ничьей в матче с «Ипсвичем» (1:1).

Манкунианцы не смогли набрать три очка в первом поединке под руководством Рубена Аморима, хотя открыли счёт уже на 2-й минуте усилиями Маркуса Рэшфорда. Хозяева поля открылись на 43-й, а после перерыва зрители голов не увидели.

«Нужно двигаться дальше, у нас нет времени расстраиваться. Мы знаем, что впереди хорошие игры. Лучшие дни ещё настанут. Как я всегда говорю, дождь не будет идти вечно – рано или поздно выглянет солнце.

Мои сейвы? Этого было недостаточно для победы в матче. Мы должны продолжать усердно работать», – приводит UtdDistrict слова Онана.