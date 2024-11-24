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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ начал переговоры с ван Нистелроем слухи

24 Ноября 2024 • 23:44 Комментировать
Брентфорд
...
Лестер
30.11 18:00

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может возглавить клуб Английской премьер-лиги.

Как стало известно журналисту Руди Галетти, «Лестер» уже вступил в переговоры с нидерландским специалистом, который недавно покинул «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 24 ноября пресс-служба «Лестера» объявила о расставании со Стивом Купером, который возглавлял клуб с начала текущего сезона.

После 12 туров «Лестер» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке десять зачетных баллов.

30 ноября «лисы» встретятся на выезде с «Брентфордом». Начало игры 13-го тура АПЛ запланировано на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Руд Ван Нистелрой

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