Аморим: «На этой неделе я общался со СМИ больше, чем за четыре года в «Спортинге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после ничейного матча АПЛ с «Ипсвичем» (1:1). Данная игра стала дебютной для португальского специалиста у руля «красных дьяволов».

— На этой неделе я общался со СМИ больше, чем за четыре года в «Спортинге». Но я просто хочу работать со своими игроками, ничего больше. Мои игроки слишком много думали во время матча, это чувствовалось, — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.

После 12 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 16 очков.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 28 ноября против «Будё-Глимт». Игра пятого тура Лиги Европы должна будет начаться в 23:00 по московскому времени.