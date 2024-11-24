Аморим оценил атмосферу АПЛ после дебютного матча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Ипсвичем» (1:1).

«Красные дьяволы» крайне удачно начали первый матч под руководством нового наставника – уже на 2-й минуте Маркус Рэшфорд открыл счёт. В концовке первого тайма «трактористы» отыгрались и установили на табло окончательный результат.

«Великолепная атмосфера, прекрасное зрелище. Но как только начинается игра, мне кажется, что я снова в Португалии или в третьем дивизионе. Я так сосредоточен, что окружающая обстановка остаётся прежней.

Вам очень повезло, ведь у вас лучшая лига в мире. Я рад быть здесь, но сегодня не испытываю особых чувств, потому что предпочитаю выигрывать матчи», – передаёт BBC слова Аморима.