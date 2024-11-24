Суперкомпьютер определил вероятность чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ

«Ливерпуль» увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

В субботу «Манчестер Сити» потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) – третий кряду проигранный матч «горожан» в рамках чемпионата. «Ливерпуль» воспользовался осечкой главного конкурента, одержав волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2).

На счету коллектива Арне Слота 31 очко, у «Манчестер Сити» – 23. На третьей строчке располагается «Челси» (22), а далее следуют «Арсенал» и «Брайтон», набравшие столько же баллов.

Согласно подсчётам суперкомпьютера Opta, вероятность чемпионства «Ливерпуля» по итогам тура увеличилась до 69,5%. Вторым претендентом остаётся «Манчестер Сити» – 23,3%. Шансы на триумф «Арсенала» оцениваются всего в 6,5%.